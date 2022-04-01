Рада заборонила використання символів "Z", "V" та визнала рф державою-терористом
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки “Z”, “V” та визнає росію державою-терористом. Про це УНН повідомляє з посиланням на партію "Слуги народу".
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"Народні депутати ухвалили законопроєкт №7214, який забезпечує захист України в інформаційному просторі, забороняє використання російської неонацистської символіки та визнає росію державою-терористом", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що співавтор законопроєкту, голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв розповів, що українське законодавство доповнюється новими термінами "держава-терорист" і "символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну".
"Літери “Z”, “V” визнаються символікою військового вторгнення росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим цим законом ознакам», – наголосив він.
Крім того, росія визнається державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є державний геноцид українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури, створення штучних гуманітарних катастроф в окремих регіонах України.
"Забороняється будь-яка пропаганда російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку росії як держави-терориста, в тому числі використання символіки вторгнення. Термін “терористична діяльність” доповнюється пропагандою російського неонацистського тоталітарного режиму", – додав Потураєв.
Доповнення
У Верховній Раді в понеділок, 28 березня зареєстрували проект закону щодо заборони використання символіки підтримки нападу російської федерації на Україну.
Як писав УНН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів "Z".