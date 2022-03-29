Кулеба закликав світ криміналізувати використання символу рашистів "Z"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів "Z", передає УНН.
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"Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу "Z" як спосіб публічно підтримати загарбницьку війну росії проти України. "Z" означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена", - написав Кулеба.
Доповнення
У Латвії найвищі будинки, які називалися Z-Towers, перейменували на Zunda Towers. Як відомо, літерою Z російські окупанти позначають свою техніку.