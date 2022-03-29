Кулеба призвал мир криминализировать использование символа рашистов "Z"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа российских оккупантов "Z", передает УНН.
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"Я призываю все государства криминализировать использование символа "Z" как способ публично поддержать захватническую войну россии против Украины. "Z" означает российские военные преступления, разбомбленные города, тысячи убитых украинцев. Общественная поддержка этого варварства должна быть запрещена", - написал Кулеба.
Дополнение
В Латвии самые высокие дома, которые назывались Z-Towers, переименовали на Zunda Towers. Как известно, буквой Z российские оккупанты обозначают свою технику.