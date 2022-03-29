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У Раді зареєстрували законопроект про заборону використання символів "Z", "V" та "O"

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. У Верховній Раді в понеділок зареєстрували проект закону щодо заборони використання символіки підтримки нападу російської федерації на Україну, пише УНН з посиланням на картку законопроекту.

У Раді зареєстрували законопроект про заборону використання символів "Z", "V" та "O"

Деталі

Так, у пояснювальній записці зазначається, що військова техніка окупанта на території України була позначена літерами “Z”, “V” та “O”. З 3-го березня акаунти російського міністерства оборони у соцмережах почали використовувати стилізації та графічні інтерпертації літер “Z” та “V” у комунікаціях щодо військової агресії росії проти України, а згодом символіка почала розповсюджуватися у пропагандистських матеріалах, мітингах та інших публічних заходах та продуктах на підтримку війни в Україні.

“Вже зараз світ сприймає літеру “Z” як "свастику ХХІ сторіччя" – символ підтримки путінського режиму та повномасштабного вторгнення росії на територію України”, - зазначають автори законопроекту.

Документ визначає символіку підтримки військової агресії рф проти України як символіку, що включає прапори, символи, зображення або інша атрибутика, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи в яких зображується символіка, що розміщувалася на військовій техніці російської федерації під час військової агресії проти України.

Законопроект вносить зміни до Кримінального кодексу України та встановлює кримінальну відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк (з конфіскацією майна або без) за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки підтримки військової агресії рф проти України.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів "Z".

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