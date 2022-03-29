У Раді зареєстрували законопроект про заборону використання символів "Z", "V" та "O"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Верховній Раді в понеділок зареєстрували проект закону щодо заборони використання символіки підтримки нападу російської федерації на Україну, пише УНН з посиланням на картку законопроекту.
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Так, у пояснювальній записці зазначається, що військова техніка окупанта на території України була позначена літерами “Z”, “V” та “O”. З 3-го березня акаунти російського міністерства оборони у соцмережах почали використовувати стилізації та графічні інтерпертації літер “Z” та “V” у комунікаціях щодо військової агресії росії проти України, а згодом символіка почала розповсюджуватися у пропагандистських матеріалах, мітингах та інших публічних заходах та продуктах на підтримку війни в Україні.
“Вже зараз світ сприймає літеру “Z” як "свастику ХХІ сторіччя" – символ підтримки путінського режиму та повномасштабного вторгнення росії на територію України”, - зазначають автори законопроекту.
Документ визначає символіку підтримки військової агресії рф проти України як символіку, що включає прапори, символи, зображення або інша атрибутика, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи в яких зображується символіка, що розміщувалася на військовій техніці російської федерації під час військової агресії проти України.
Законопроект вносить зміни до Кримінального кодексу України та встановлює кримінальну відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк (з конфіскацією майна або без) за виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки підтримки військової агресії рф проти України.
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Як писав УНН, раніше сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав всі держави криміналізувати публічне використання символу російських окупантів "Z".