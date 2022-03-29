В Раде зарегистрировали законопроект о запрете использования символов "Z", "V" и "O"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В Верховной Раде в понедельник зарегистрировали проект закона о запрете использования символики поддержки нападения российской федерации на Украину, пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта.
Детали
Так, в пояснительной записке отмечается, что военная техника оккупантов на территории Украины была обозначена буквами “Z”, “V” и “O”. С 3-го марта аккаунты российского министерства обороны в соцсетях начали использовать стилизации и графические інтерпертації букв “Z” и “V” в коммуникациях относительно военной агрессии россии против Украины, а впоследствии их символика стала распространяться в пропагандистских материалах, митингах и других публичных мероприятиях и продуктах на поддержку войны в Украине.
“Уже сейчас мир воспринимает букву “Z” как "свастику XXI века" - символ поддержки путинского режима и полномасштабного вторжения россии на территорию Украины”, - отмечают авторы законопроекта.
Документ определяет символику поддержки военной агрессии рф против Украины как символику, включающую флаги, символы, изображения или другую атрибутику, памятники, памятные знаки, надписи в которых изображается символика, которая размещалась на военной технике российской федерации во время военной агрессии против Украины.
Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс Украины и устанавливает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок (с конфискацией имущества или без) за изготовление, распространение, а также публичное использование символики поддержки военной агрессии рф против Украины.
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа российских оккупантов "Z".