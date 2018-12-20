Рада запретила священникам УПЦ МП служить на фронте

Один из инициаторов законопроекта, народный депутат Украины Александр Бригинец объяснил эту законодательную норму, выступая с трибуны парламента перед голосованием.

"Этот закон налагает одно единственное ограничение на эту церковь. Эта церковь, которая подчиняется государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в военных подразделениях, на линии фронта, в воинских частях", - сказал Бригинец.

Как сообщал УНН, Верховная Рада запретила УПЦ МП называться украинской.