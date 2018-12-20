Рада заборонила священникам УПЦ МП служити на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України заборонила Українській православній церкві Московського патріархату бути представленою у військових підрозділах. Відповідне положення міститься в ухваленому парламентом законопроекті №5309, передає кореспондент УНН.
Один з ініціаторів законопроекту, народний депутат України Олександр Бригинець розтлумачив цю законодавчу норму, виступаючи з трибуни парламенту перед голосуванням.
"Цей закон накладає одне єдине обмеження на цю церкву. Ця церква, яка підпорядковується державі-окупанту, не має права бути представленою у військових підрозділах, на лінії фронту, у військових частинах", - сказав Бригинець.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада заборонила УПЦ МП називатись українською.