Рада заборонила УПЦ МП називатись українською
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №5309, яким впорядкувала назви релігійних організацій. "За" відповідний документ проголосувало 240 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроект вносить зміни до ст.12 ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації". Відповідно до них, релігійна організація, яка має свій центр в іншій країни, не може називатись українською.
Представляючи законопроект з трибуни парламенту, один з його ініціаторів, народний депутат України Олександр Бригинець зазначив, що після ухвалення документу Українська православна церква Московського патріархату не зможе так називатись.
"Церкві пропонується самій перейменувати себе і дати собі назву. Які можуть бути варіанти. Церква може вибрати собі будь-який варіант, припустимо: Російська православна церква в Україні, Російська православна церква в Харкові, Російська православна церква в Києві. Це її право, вони можуть при реєстрації вибрати", - сказав Бригинець.
Нагадаємо, віряни УПЦ МП вийшли під ВР через перейменування церкви у "російську".