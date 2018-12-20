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Віряни УПЦ МП вийшли під ВР через перейменування церкви у "російську"

Київ • УНН

 • 20999 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Віряни Української православної церкви Московського патріархату вийшли під будівлю Верховної Ради через невдоволення перспективою перейменування їхньої церкви, передає кореспондент УНН з місця подій.

Віряни УПЦ МП вийшли під ВР через перейменування церкви у "російську"

Таким чином, під ВР після 9 ранку зібралося близько 300 людей. Серед них є священнослужителі, а також люди, які є вірянами УПЦ МП. Наразі вони проводять богослужіння прямо на площі Конституції. Свої вимоги не скандують, а повідомляють за допомогою написів на плакатах.

Присутні невдоволені рішенням нардепів перейменувати "Українську православну церкву Московського патріархату" у "Російську церкву в Україні". Крім того, мітингувальники невдоволені проведенням Об’єднавчого собору, коментуючи це тим, що ця подія роз’єднала церкву.

"Ми проти закону, який перейменовує нашу церкву. Вони хочуть перейменувати для того, щоб потім влаштувати гоніння. По-іншому нема сенсу перейменовувати, ми були українською церквою і залишимося до кінця", - повідомила учасниця акції.

На площу Конституції вийшов нардеп Вадим Новинський, присутні висловили йому свої вимоги. На питання кореспондента УНН, як довго вони будуть перебувати під Верховною Радою, один з учасників відповів: "Стільки, скільки потрібно, щоб вони (депутати ВР – ред.) нас почули та зрозуміли. Ми за них молимось".

На місці подій перебуває поліція діалогу, поліція спеціального призначення, а також посилена охорона ВР та Нацгвардія. Біля ВР патрулюють працівники ДСНС.

Нагадаємо, у першому читанні ВР планує розглянути законопроект №4511, який надає Російській православній церкві особливий статус.

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