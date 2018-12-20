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"Земельний" мораторій, заборона перевірок ЗМІ та обмеження для РПЦ: порядок денний Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України планує продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель, відкласти запуск трансплантології, затвердити план на наступну сесію та ввести заборону на перевірку засобів масової інформації у передвиборчий період. Відповідні законопроекти внесені до порядку денного парламенту, передає кореспондент УНН.

"Земельний" мораторій, заборона перевірок ЗМІ та обмеження для РПЦ: порядок денний Ради

Щоправда почати депутатам доведеться з законопроекту №8121 щодо протидії рейдерству, який парламентарі не встигли розглянути в середу. Окрім цього у депутатів залишились борги з попередніх днів у вигляді ратифікацій міждержавних угод та відтермінування повноцінного запуску трансплантології до 1 січня 2020 року.

У першому читанні Верховна Рада планує розглянути законопроект №4511, який надає Російській православній церкві особливий статус. Відповідно до документу, обрання керівництва церкви з центром, який розташований у державі-агресорі, має відбуватись за погодженням з українським органом, який опікується релігійними питаннями. Запрошення іноземних церковних діячів до України також має узгоджуватись з українською владою. В іншому випадку діяльність такої релігійної організації може бути припинена.

Також депутати планують продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У парламенті зареєстровано 15 альтернативних документів щодо цього питання. Тому термін, на який необхідно продовжити мораторій, нардепи повинні визначити сьогодні.

Не забуде Рада і про президентську передвиборчу гонку: парламентарям пропонують ухвалити постанову щодо заборони на перевірку засобів масової інформації у передвиборчий період. Як йдеться в пояснювальній записці, такі перевірки можуть спричинити зловживання з боку зацікавлених осіб, які призведуть до необ'єктивного висвітлення подій у виборчий період.

Депутати планують затвердити календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради України, яка, відповідно до документу, повинна розпочатись 5 лютого 2019 року.

У порядку денному передбачені також питання паливно-енергетичного комплексу та аграрного сектору. Зокрема нардепи, як очікується, розглянуть законопроект №8449 щодо надання державної підтримки виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

Насамкінець у планах парламенту розглянути питання щодо внесення змін до ЗУ "Про державну службу", зокрема, в частині уточнення переліку документів, які необхідно подавати на конкурс при вступі на державну службу.

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