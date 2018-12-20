"Земельний" мораторій, заборона перевірок ЗМІ та обмеження для РПЦ: порядок денний Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України планує продовжити мораторій на продаж сільськогосподарських земель, відкласти запуск трансплантології, затвердити план на наступну сесію та ввести заборону на перевірку засобів масової інформації у передвиборчий період. Відповідні законопроекти внесені до порядку денного парламенту, передає кореспондент УНН.
Щоправда почати депутатам доведеться з законопроекту №8121 щодо протидії рейдерству, який парламентарі не встигли розглянути в середу. Окрім цього у депутатів залишились борги з попередніх днів у вигляді ратифікацій міждержавних угод та відтермінування повноцінного запуску трансплантології до 1 січня 2020 року.
У першому читанні Верховна Рада планує розглянути законопроект №4511, який надає Російській православній церкві особливий статус. Відповідно до документу, обрання керівництва церкви з центром, який розташований у державі-агресорі, має відбуватись за погодженням з українським органом, який опікується релігійними питаннями. Запрошення іноземних церковних діячів до України також має узгоджуватись з українською владою. В іншому випадку діяльність такої релігійної організації може бути припинена.
Також депутати планують продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. У парламенті зареєстровано 15 альтернативних документів щодо цього питання. Тому термін, на який необхідно продовжити мораторій, нардепи повинні визначити сьогодні.
Не забуде Рада і про президентську передвиборчу гонку: парламентарям пропонують ухвалити постанову щодо заборони на перевірку засобів масової інформації у передвиборчий період. Як йдеться в пояснювальній записці, такі перевірки можуть спричинити зловживання з боку зацікавлених осіб, які призведуть до необ'єктивного висвітлення подій у виборчий період.
Депутати планують затвердити календарний план проведення десятої сесії Верховної Ради України, яка, відповідно до документу, повинна розпочатись 5 лютого 2019 року.
У порядку денному передбачені також питання паливно-енергетичного комплексу та аграрного сектору. Зокрема нардепи, як очікується, розглянуть законопроект №8449 щодо надання державної підтримки виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії.
Насамкінець у планах парламенту розглянути питання щодо внесення змін до ЗУ "Про державну службу", зокрема, в частині уточнення переліку документів, які необхідно подавати на конкурс при вступі на державну службу.