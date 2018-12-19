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MIM-104 Patriot

З 1 січня будь-яку трансплантацію в Україні буде зупинено

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вчора Верховна Рада України обійшла своєю увагою внесення змін до Розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" щодо перенесення терміну введення в дію. Якщо народні обранці не проголосують за цей законопроект до кінця тижня, то будь-яка трансплантація в Україні буде припинена, передає кореспондент УНН.

З 1 січня будь-яку трансплантацію в Україні буде зупинено

Головна проблема полягає у тому, що МОЗ України не розробило необхідних підзаконних актів для введення в дію закону "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", а це означає, що, як тільки закон вступить у силу, і рідна і трупна трансплантація в країні стане неможливою, через відсутність необхідних нормативно-правових документів. Саме тому закон треба відтермінувати, щоб не допустити катастрофи.

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На даний момент уряд не прийняв:

  • Положення про "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, в частині надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації та здійснення діяльності, пов’язаної з трансплантацією";
  • Професійні стандарти та кваліфікаційні характеристики трансплант-координаторів;
  • Положення про "Єдину державну інформаційну систему трансплантації, порядок та умови її функціонування";
  • Порядок надання письмової згоди живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів та письмової відмови від раніше наданої такої згоди, а також їх зразок;


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  • Умови вилучення анатомічних матеріалів у живого донора, а також перелік анатомічних матеріалів, дозволених до вилучення у живого донора (у тому числі анатомічних матеріалів, здатних до регенерації (самовідтворення);
  • Форма та зразок письмової заяви щодо згоди або незгоди на посмертне донорство, письмової заяви про відкликання наданої раніше такої згоди або незгоди, письмової заяви про призначення, зміну чи відкликання повноважного представника та порядок їх подання, порядок внесення відмітки про надання особою згоди або незгоди на посмертне донорство до посвідчення водія України на право керування транспортними засобами та про зміну цього волевиявлення.
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