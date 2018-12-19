С 1 января любую трансплантацию в Украине будет остановлено

Главная проблема заключается в том, что Минздрав Украины не разработало необходимых подзаконных актов для введения в действие закона "О применении трансплантации анатомических материалов человеку", а это значит, что, как только закон вступит в силу, и родная и трупный трансплантация в стране станет невозможной из-за отсутствия необходимых нормативно-правовых документов. Именно поэтому закон надо отложить, чтобы не допустить катастрофы.



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На данный момент правительство не приняло:



Положение о "Центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, в части оказания медицинской помощи с применением трансплантации и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией";



Профессиональные стандарты и квалификационные характеристики трансплант-координаторов;



Положение о "Единой государственной информационной системе трансплантации, порядок и условия ее функционирования";



Порядок предоставления письменного согласия живого донора на изъятие у него анатомических материалов и письменного отказа от ранее предоставленного такого согласия, а также их образец;





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