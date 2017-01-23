В Інституті Шалімова склалася вкрай важка ситуація, ми на межі закриття - заступник директора

КИЇВ. 23 січня. УНН. На сьогодні у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова склалася вкрай критична ситуація із фінансуванням. Коштів не вистачає на виплату заробітних плат і на сплату за енергоносії. Про це у коментарі УНН повідомив перший заступник директора з наукової та організаційної роботи, заслужений лікар України Михайло Костилєв.

Так, за словами М.Костилєва, впродовж останніх 7-8 років фінансування установи утримувалося приблизно на однаковому, хоча й на явно недостатньому рівні, тому медики вважали себе адаптованими до хронічного недофінансування.

“Звідки ж катастрофа — у порівняні абсолютних цифр річного фінансування 2017 року з минулим, то зменшення асигнувань повинно сягнути приблизно 8%. Але загроза катастрофи криється не стільки в загальному обсязі фінансування, скільки в розподілі асигнувань за місяцями та статтями витрат. Наприклад, минулого року Інститут був забезпечений бюджетом на лише на 12% від потреби для виконання 7,5 тисяч оперативних втручань, але ми не били на сполох, оскільки заробітна платня у нас була профінансована на рівні 92%,- не зважаючи на те, що це соціально захищена стаття і мало б бути всі 100%, а сплата за енергоносії — десь 70% від потреби. Все-таки зусиллями небайдужих громадян, родичів хворих, друзів — ми якось викручувались. Цього ж року необхідно підняти мінімальну зарплатню до рівня 3200 грн, а серед тисячі наших співробітників досить багато середнього та молодшого медичного персоналу, тому виділених коштів вистачить лише на 60% потреби. Стосовно ж комунальних платежів, то через постійне зростання вартості, коштів, виділених на 1 квартал коштів, нам вистачить лише на 23% потреби”, — повідомив він.

Також, М.Костилєв зауважив, що саме через брак фінансування кращі фахівці Шалімова змушені йти у відпустку.

“Є в нас такий документ, згідно якого ми витрачаємо бюджетні кошти впродовж 1 кварталу, так званий тимчасовий кошторис. Так оцей кошторис, який до нас було доведено десь 5 січня, не враховує оцих наших потреб. Резервів для скорочення персоналу вже не залишилося, оскільки ми займалися цим впродовж останніх 3 років, і на 40% скоротитися неможливо. Тому зараз ... ну просто не можливо знайти якісь інші джерела фінансування, аби всіх задовольнити. Це є найкращі фахівці медичної галузі, бо якщо хтось думає, що НАМН — це якісь науковці, які переважно якісь формули на папері складають — то в нас фактично найбільша хірургічна клініка, тобто лікарня у країні. У нас майже всі працівники, хіба за винятком 2-3, які працюють із тваринами, не мають відношення до лікування. Решта — це найкваліфікованіші лікарі, медичні сестри, молодший персонал, тобто я не бачу різниці між іншими лікарнями в м.Києві, які у значно кращому становищі... І виникає ситуація досить несправедлива, коли найкращі фахівці змушені або зараз іти у відпустку за власний рахунок, а рахунку, до речі, у них в банку все ще немає... Ситуація дійсно вкрай важка. Наприклад, на 1 квартал, згідно кошторису, у нас навіть копійчини на ліки та годування пацієнтів немає, хворі вже звикли купувати медикаменти за власні кошти. Але є такі ліки, як наркотики, без яких не можна забезпечити знеболення та оперативне втручання, але їх можна придбати лише за кошти бюджету”, — розповів він.

М.Костилєв також наголосив на тому, що питання стоїть гостро, але робляться спроби пошуку способів розв’язання кризи.

“Тобто, ми не хочемо шукати винних, ми хочемо шукати шляхи вирішення ситуації, а вона дійсно вкрай важка”, — наголосив лікар.