В Институте Шалимова сложилась крайне тяжелая ситуация, мы на грани закрытия - заместитель директора

ukru
19:49 • 42456 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 108351 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 109983 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 107886 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133697 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112746 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120071 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130150 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140250 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144573 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 31862 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107480 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106897 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 52746 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 95990 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 42410 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 108339 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 95990 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 106897 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136812 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145023 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 149956 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148471 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151875 просмотра
Актуальное
В Институте Шалимова сложилась крайне тяжелая ситуация, мы на грани закрытия - заместитель директора

В Институте Шалимова сложилась крайне тяжелая ситуация, мы на грани закрытия - заместитель директора

Киев • УНН

 • 84955 просмотра

По словам заслуженного врача Украины Михаила Костылева, средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители

КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова сложилась крайне критическая ситуация с финансированием. Средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители. Об этом в комментарии УНН сообщил первый заместитель директора по научной и организационной работе, заслуженный врач Украины Михаил Костылев.

Так, по словам М.Костылева, в течение последних 7-8 лет финансирование учреждения было примерно на одинаковом, хотя и на явно недостаточном уровне, поэтому медики считали себя адаптированными к хроническому недофинансированию.

"Откуда же катастрофа - в сравнении абсолютных цифр годового финансирования 2017 года с прошлым, то уменьшение ассигнований должно составить порядка 8%. Но угроза катастрофы кроется не столько в общем объеме финансирования, сколько в распределении ассигнований по месяцам и статьям расходов. Например, в прошлом году Институт был обеспечен бюджетом на лишь 12% от потребности для выполнения 7500 оперативных вмешательств, но мы не били тревогу, поскольку заработная плата у нас была профинансирована на уровне 92%, - несмотря на то, что это социально защищенная статья и должно быть все 100%, а оплата за энергоносители - около 70% от потребности. Все-таки усилиями неравнодушных граждан, родственников больных, друзей - мы как-то выкручивались. В этом году необходимо поднять минимальную зарплату до уровня 3200 грн, а среди тысячи наших сотрудников достаточно много среднего и младшего медицинского персонала, так выделенных средств хватит лишь на 60% потребности. Что касается коммунальных платежей, то из-за постоянного роста стоимости, средств, выделенных на 1 квартал средств, нам хватит только на 23% потребности", - сообщил он.

Также, М.Костылев отметил, что именно из-за отсутствия финансирования лучшие специалисты Шалимова вынуждены идти в отпуск.

"Есть у нас такой документ, согласно которому мы тратим бюджетные средства в течение 1 квартала, так называемая временная смета. Так этот смета, которая нам была представлена около 5 января, не учитывает этих наших потребностей. Резервов для сокращения персонала уже не осталось, поскольку мы занимались этим в течение последних 3 лет, и на 40% сократится невозможно. Поэтому сейчас ... ну просто невозможно найти какие-то другие источники финансирования, чтобы всех удовлетворить. Это лучшие специалисты медицинской отрасли, потому что если кто-то думает, что НАМН - это какие-то ученые, преимущественно какие-то формулы на бумаге составляют - то у нас фактически самая большая хирургическая клиника, то есть больница в стране. У нас почти все работники, разве за исключением 2-3, которые работают с животными, не имеют отношения к лечению. Остальные - это квалифицированные врачи, медицинские сестры, младший персонал, то есть я не вижу разницы между другими больницами в Киеве, которые в значительно лучшем положении... И возникает ситуация достаточно несправедливая, когда лучшие специалисты вынуждены либо сейчас идти в отпуск за свой счет, а счета, кстати, у них в банке все еще нет... Ситуация действительно крайне тяжелая. Например, на 1 квартал, согласно смете, у нас даже копейки на лекарства и кормление пациентов нет, больные уже привыкли покупать медикаменты за собственные средства. Но есть такие лекарства, как наркотики, без которых нельзя обеспечить обезболивание и оперативное вмешательство, но их можно приобрести только за счет бюджета", - рассказал он.

М.Костылев также отметил, что вопрос стоит остро, но делаются попытки поиска способов разрешения кризиса.

"То есть, мы не хотим искать виноватых, мы хотим искать пути разрешения ситуации, а она действительно крайне тяжелая", - отметил врач.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы