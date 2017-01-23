В Институте Шалимова сложилась крайне тяжелая ситуация, мы на грани закрытия - заместитель директора

КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова сложилась крайне критическая ситуация с финансированием. Средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители. Об этом в комментарии УНН сообщил первый заместитель директора по научной и организационной работе, заслуженный врач Украины Михаил Костылев.

Так, по словам М.Костылева, в течение последних 7-8 лет финансирование учреждения было примерно на одинаковом, хотя и на явно недостаточном уровне, поэтому медики считали себя адаптированными к хроническому недофинансированию.

"Откуда же катастрофа - в сравнении абсолютных цифр годового финансирования 2017 года с прошлым, то уменьшение ассигнований должно составить порядка 8%. Но угроза катастрофы кроется не столько в общем объеме финансирования, сколько в распределении ассигнований по месяцам и статьям расходов. Например, в прошлом году Институт был обеспечен бюджетом на лишь 12% от потребности для выполнения 7500 оперативных вмешательств, но мы не били тревогу, поскольку заработная плата у нас была профинансирована на уровне 92%, - несмотря на то, что это социально защищенная статья и должно быть все 100%, а оплата за энергоносители - около 70% от потребности. Все-таки усилиями неравнодушных граждан, родственников больных, друзей - мы как-то выкручивались. В этом году необходимо поднять минимальную зарплату до уровня 3200 грн, а среди тысячи наших сотрудников достаточно много среднего и младшего медицинского персонала, так выделенных средств хватит лишь на 60% потребности. Что касается коммунальных платежей, то из-за постоянного роста стоимости, средств, выделенных на 1 квартал средств, нам хватит только на 23% потребности", - сообщил он.

Также, М.Костылев отметил, что именно из-за отсутствия финансирования лучшие специалисты Шалимова вынуждены идти в отпуск.

"Есть у нас такой документ, согласно которому мы тратим бюджетные средства в течение 1 квартала, так называемая временная смета. Так этот смета, которая нам была представлена около 5 января, не учитывает этих наших потребностей. Резервов для сокращения персонала уже не осталось, поскольку мы занимались этим в течение последних 3 лет, и на 40% сократится невозможно. Поэтому сейчас ... ну просто невозможно найти какие-то другие источники финансирования, чтобы всех удовлетворить. Это лучшие специалисты медицинской отрасли, потому что если кто-то думает, что НАМН - это какие-то ученые, преимущественно какие-то формулы на бумаге составляют - то у нас фактически самая большая хирургическая клиника, то есть больница в стране. У нас почти все работники, разве за исключением 2-3, которые работают с животными, не имеют отношения к лечению. Остальные - это квалифицированные врачи, медицинские сестры, младший персонал, то есть я не вижу разницы между другими больницами в Киеве, которые в значительно лучшем положении... И возникает ситуация достаточно несправедливая, когда лучшие специалисты вынуждены либо сейчас идти в отпуск за свой счет, а счета, кстати, у них в банке все еще нет... Ситуация действительно крайне тяжелая. Например, на 1 квартал, согласно смете, у нас даже копейки на лекарства и кормление пациентов нет, больные уже привыкли покупать медикаменты за собственные средства. Но есть такие лекарства, как наркотики, без которых нельзя обеспечить обезболивание и оперативное вмешательство, но их можно приобрести только за счет бюджета", - рассказал он.

М.Костылев также отметил, что вопрос стоит остро, но делаются попытки поиска способов разрешения кризиса.

"То есть, мы не хотим искать виноватых, мы хотим искать пути разрешения ситуации, а она действительно крайне тяжелая", - отметил врач.