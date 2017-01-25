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Інститут туберкульозу на межі закриття. Це гуманітарна катастрофа – Ю.Фещенко

Інститут туберкульозу на межі закриття. Це гуманітарна катастрофа – Ю.Фещенко

Київ • УНН

 • 113348 перегляди

У Національному інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН з 1 січня не приймають на стаціонар хворих на туберкульоз. Наразі там проходять лікування найважчі пацієнти зі всієї країни, тому закриття Інституту може спричинити гуманітарну катастрофу

КИЇВ. 25 січня. УНН. На сьогодні в Інституті туберкульозу склалася критична ситуація – держава не фінансує лікування хворих на туберкульоз, хоча це передбачено Законом України. Крім того існує дефіцит у розмірі 2 млн грн у виплаті заробітних плат співробітникам. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив директор Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України, академік Юрій Фещенко.

"Так склалося, що у нас на сьогодні, а саме на січень місяць, – нуль гривень фінансування харчування хворих, і до 20 січня на медикаменти також нуль гривень було виділено. І крім того, підвищення заробітної плати. У нас 1124 співробітника і з них 28 підпадають під підвищення заробітної плати. Так нам не те, що хтось щось дав на цю компенсацію, – у нас дефіцит за розділом клініка - 2 млн 334 тис. І це на січень місяць. Тобто, дефіцит заробітної платні у нас десь 80%", - розповів Ю.Фещенко.

За його словами, в клініці Інституту 530 ліжок. А на сьогодні у них перебуває на лікуванні 175 хворих на активний туберкульоз легень та нерезистентні форми.

"Також у нас 70 дітей, хворих на туберкульоз і 40 хворих у хірургічному відділені – це найважчі. Тобто, 280 хворих на активний туберкульоз, а ця група у нас соціально захищена, бо держава гарантує безоплатне лікування. А діти – 70 хворих – фактично двічі захищені. Ми не можемо давати їм таблетки і не годувати їх. А в нас хворі – це найважчі хворі з усіх районів України. Це пацієнти, яким не змогли встановити діагноз на місці, або з проблемами лікування", - сказав він.

За словами академіка, у зв’язку з недофінансуванням персонал теж йде, а зібрати охочих працювати з різними формами туберкульозу дуже важко.

У протитуберкульозному відділенні Інституту є наукові розробки, а саме "короткострокові" курси лікування, які впроваджуються дають майже 100% ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу. У той же час у світі найкращі показники, на які орієнтується ВООЗ, становлять 85%. В Інституті туберкульозу останні 7 років показників ефективності нижче 82-84% не було.

"Ми припинили з 1 січня госпіталізацію хворих. Таблетки ми знайдемо, а от харчування, я вже не кажу про повноцінне, збалансоване харчування, а це один з елементів комплексної терапії хворих на туберкульоз, – ні. І якщо пацієнт приймає 4-5 препаратів і його не годувати – це взагалі ненормально. 1 січня роздали нам тимчасові кошториси на перший квартал, на січень місяць", - зазначив Ю.Фещенко.

За словами керівника Інституту, він також не знає, чим буде виплачувати зарплату працівникам закладу.

Він додав, що Інститут вже звернувся з листом до Прем’єр-міністра щодо цієї ситуації, а також зверталися до депутатів.

"Прем'єру ми написали і навіть застосували такий вираз, що в нас, якщо брати приклад нашого Інституту і за профілем і за ситуації, то це гуманітарна катастрофа: декілька сотень людей нездорових опинилися в такій ситуації, адже відповідно до всіх законів світових і українських, хворі на туберкульоз, тим більше якщо вони перебувають на стаціонарі, забезпечуються безплатним харчуванням, безплатним лікуванням і я вже не кажу про проблему комунальних платежів. Інститут на межі зникнення практично, а ми, науково-дослідна установа такого типу, єдині на всю Україну. До слова, у такій ситуації не лише наш Інститут, всі інститути", - розповів він.

Крім того, за словами медика, не можливо, щоб хворі харчувалися самі, бо це порушення їх санітарних законів.

"У нас немає легких хворих, усі - важкі. Тобто, це хворі, які не могли отримати якісну допомогу на місцях – в області, районі, місті, їх направляють до нас з проблемами діагностики і лікування. Це найважчий контингент", - підсумував він.

Як повідомляв УНН, заслужений лікар України Михайло Костилєв повідомив, що у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова склалася вкрай критична ситуація із фінансуванням. Коштів не вистачає на виплату заробітних плат і на сплату за енергоносії.

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