Институт туберкулеза на грани закрытия. Это гуманитарная катастрофа - Ю.Фещенко

КИЕВ. 25 января. УНН. На сегодня в Институте туберкулеза сложилась критическая ситуация - государство не финансирует лечение больных туберкулезом, хотя это предусмотрено Законом Украины. Кроме того существует дефицит в размере 2 млн грн в выплате заработных плат сотрудникам. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил директор Национального института фтизиатрии и пульмонологии им. Яновского АМН Украины, академик Юрий Фещенко.

"Так сложилось, что у нас на сегодня, а именно на январь месяц - ноль гривен финансирования питания больных, и до 20 января на медикаменты также ноль гривен было выделено. И кроме того, повышение заработной платы. У нас 1124 сотрудника и из них 28 подпадают под повышение заработной платы. Так нам не то, что кто-то что-то дал на эту компенсацию, - у нас дефицит по разделу клиника - 2 млн 334 тыс. И это на январь месяц. То есть, дефицит заработной платы у нас где-то 80%", - рассказал Ю.Фещенко.

По его словам, в клинике Института 530 коек. А сегодня у них находится на лечении 175 больных активным туберкулезом легких и нерезистентной формы.

"Также у нас 70 детей, больных туберкулезом и 40 больных в хирургическом отделении - это самые тяжелые. То есть, 280 больных активным туберкулезом, а эта группа у нас социально защищена, поскольку государство гарантирует бесплатное лечение. А дети - 70 больных - фактически дважды защищены. Мы не можем давать им таблетки и не кормить их. А у нас больные - это самые тяжелые больные со всех районов Украины. Это пациенты, которым не смогли установить диагноз на месте, или с проблемами лечения", - сказал он.

По словам академика, в связи с недофинансированием персонал тоже уходит, а собрать желающих работать с различными формами туберкулеза очень трудно.

В противотуберкулезном отделении Института есть научные разработки, а именно "краткосрочные" курсы лечения, которые внедряются и дают почти 100% эффективность лечения химиорезистентного туберкулеза. В то же время в мире лучшие показатели, на которые ориентируется ВОЗ, составляют 85%. В Институте туберкулеза последние 7 лет показателей эффективности ниже 82-84% не было.

"Мы прекратили с 1 января госпитализацию больных. Таблетки мы найдем, а вот питание, я уже не говорю о полноценном, сбалансированном питании, а это один из элементов комплексной терапии больных туберкулезом, - нет. И если пациент принимает 4-5 препаратов и его не кормить - это вообще ненормально. 1 января раздали нам временные сметы на первый квартал, на январь месяц", - отметил Ю.Фещенко.

По словам руководителя Института, он также не знает, чем будет выплачивать зарплату работникам заведения.

Он добавил, что Институт уже обратился с письмом к Премьер-министру по поводу этой ситуации, а также обращались к депутатам.

"Премьеру мы написали и даже применили такое выражение, что у нас, если брать пример нашего Института и по профилю и в ситуации, то это гуманитарная катастрофа: несколько сотен людей нездоровых оказались в такой ситуации, ведь согласно всем законам мировым и украинским, больные туберкулезом, тем более если они находятся в стационаре, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным лечением и я уже не говорю о проблеме коммунальных платежей. Институт на грани исчезновения практически, а мы, научно-исследовательское учреждение такого типа, единственные на всю Украину. К слову, в такой ситуации не только наш Институт, все институты", - рассказал он.

Кроме того, по словам медика, невозможно, чтобы больные питались сами, потому что это нарушение их санитарных законов.

"У нас нет легких больных, все - тяжелые. То есть, это больные, которые не могли получить качественную помощь на местах - в области, районе, городе, их направляют к нам с проблемами диагностики и лечения. Это самый важный контингент", - подытожил он.

Как сообщал УНН, заслуженный врач Украины Михаил Костылев сообщил, что в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова сложилась крайне критическая ситуация с финансированием. Средств не хватает на выплату заработных плат и на оплату за энергоносители.