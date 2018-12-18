Рада розгляне продовження мораторію на продаж землі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України внесла до порядку денного законопроект щодо продовження заборони на продаж землі сільськогосподарського призначення. "За" відповідне рішення проголосувало 235 народних обранців, передає кореспондент УНН.
До документа зареєстрували 15 альтернативних законопроектів, кожен з яких передбачає різні терміни подовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Наприклад, у редакції законопроекту №9355 мораторій продовжується на наступні шість років, а в законопроекті №9355-11 мораторій продовжується до належного законодавчого забезпечення запровадження і регулювання обігу земель, але не раніше 1 січня 2021 року.
Депутати лише з третьої спроби змогли включити законопроект №9355 та його альтернативні варіанти до порядку денного. Ймовірно, його розглядатимуть у четвер.
Нагадаємо, Прем'єр Володимир Гройсман раніше заявив, що мораторій на продаж землі діятиме до ухвалення закону про обіг земель.