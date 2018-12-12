Мораторій на продаж землі діятиме до ухвалення закону про обіг земель
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Мораторій на продаж землі діятиме до того часу, поки не буде ухвалений закон про обіг землі. Про це сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Я так розумію, що будуть баталії про продовження або не продовження мораторію на землю. Хочу сказати, незалежно від того, чи буде він (мораторій на продаж землі - ред.) продовжений або не буде, мораторій буде діяти доти, доки парламент не прийме закон про обіг земель", - зазначив Прем'єр.
Нагадаємо, рішення Європейського суду з прав людини про те, що мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення порушує право власності на землю, стане важливим аргументом в дискусіях у питанні запровадження ринку землі.
Як повідомлялося, запровадження ринку землі є однією з умов меморандуму про співпрацю України із МВФ.