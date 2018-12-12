Мораторий на продажу земли будет действовать до принятия закона об обороте земель

"Я так понимаю, что будут баталии о продлении или не продлении моратория на землю. Хочу сказать, независимо от того, будет ли он (мораторий на продажу земли - ред.) Продлен или не будет, мораторий будет действовать до тех пор, пока парламент не примет закон об обороте земель", - отметил Премьер.

Напомним, решение Европейского суда по правам человека о том, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения нарушает право собственности на землю, станет важным аргументом в дискуссиях по вопросу введения рынка земли.



Как сообщалось, введение рынка земли является одним из условий меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.



