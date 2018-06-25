Совет Европы призывает украинскую власть продиводействовать нападениям на цыган
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинские власти активизировать усилия, направленные на прекращение нападений на цыган. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я призываю украинскую власть активизировать усилия, направленные на прекращение этих нападений и судебное преследование ответственных лиц. Меня проинформировали правозащитники, что реакция на насилие и запугивание, направленная против цыган во многих случаях была безразличной или неэффективной. Поэтому я призываю украинскую власть вложить больше денег в меры противодействия и судить их (нападающих - ред.) в тюрьмах. Я намерена вести диалог с украинской властью и буду продолжать внимательно следить за ситуацией", - написала она.
Как сообщал УНН, львовские полицейские задержали семерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, ряд получили травмы.
Позже, восьми лицам, задержанным за нападение на ромское поселение во Львове, объявлено о подозрении по статье "хулиганство".