Совет Европы призывает украинскую власть продиводействовать нападениям на цыган

"Я призываю украинскую власть активизировать усилия, направленные на прекращение этих нападений и судебное преследование ответственных лиц. Меня проинформировали правозащитники, что реакция на насилие и запугивание, направленная против цыган во многих случаях была безразличной или неэффективной. Поэтому я призываю украинскую власть вложить больше денег в меры противодействия и судить их (нападающих - ред.) в тюрьмах. Я намерена вести диалог с украинской властью и буду продолжать внимательно следить за ситуацией", - написала она.



Как сообщал УНН, львовские полицейские задержали семерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, ряд получили травмы.

Позже, восьми лицам, задержанным за нападение на ромское поселение во Львове, объявлено о подозрении по статье "хулиганство".