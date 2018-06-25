Рада Європи закликає українську владу протидіяти нападам на ромів

"Я закликаю українську владу активізувати зусилля, спрямовані на припинення цих нападів та судове переслідування відповідальних осіб. Мене поінформували правозахисники, що реакція на насильство та залякування, спрямована проти ромів, у багатьох випадках була байдужною або неефективною. Тому я закликаю українську владу вкласти більше коштів в запобіжні заходи та судити їх (нападників - ред.) у в'язницях. Я маю намір вести діалог з українською владою і буду продовжувати уважно стежити за ситуацією", - написала вона.



Як повідомляв УНН, львівські поліцейські затримали сімох зловмисників, причетних до нападу на табір ромів. У результаті нападу є загиблий, ряд осіб отримали травми.

Пізніше, вісьмом особам, затриманим за напад на ромське поселення у Львові, оголошено про підозру за статтею “хуліганство”.