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Рада Європи закликає українську владу протидіяти нападам на ромів

Рада Європи закликає українську владу протидіяти нападам на ромів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала українську владу активізувати зусилля, спрямовані на припинення нападів на ромів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Я закликаю українську владу активізувати зусилля, спрямовані на припинення цих нападів та судове переслідування відповідальних осіб. Мене поінформували правозахисники, що реакція на насильство та залякування, спрямована проти ромів, у багатьох випадках була байдужною або неефективною. Тому я закликаю українську владу вкласти більше коштів в запобіжні заходи та судити їх (нападників - ред.) у в'язницях.  Я маю намір вести діалог з українською владою і буду продовжувати уважно стежити за ситуацією", - написала вона.

Як повідомляв УНН, львівські поліцейські затримали сімох зловмисників, причетних до нападу на табір ромів. У результаті нападу є загиблий, ряд осіб отримали травми.

Пізніше, вісьмом особам, затриманим за напад на ромське поселення у Львові, оголошено про підозру за статтею “хуліганство”.

Українські Національні Новини

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