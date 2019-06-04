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Совет Европы проверит исполнение Украиной решений ЕСПЧ

Совет Европы проверит исполнение Украиной решений ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 15391 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. С 4 по 6 июня Комитет министров Совета Европы рассмотрит, как государства-члены Совета, включая Украину, выполняют решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы, передаёт УНН.

Так, относительно Украины, Комитет Министров рассмотрит исполнение постановлений ЕСПЧ, во-первых, по иску Юрия Николаевича Иванова, “Zhovner Group”, “Burmych” и других. Дело касается неисполнением внутригосударственных судебных решений против государства или государственных предприятий. В последний раз исполнение решения было рассмотрено Комитетом министров в марте 2019 года.

Второе — постановление по “Ignatov group”, Корнейковой, Чаньева: дело относительно незаконных арестов и незаконного и длительного содержания под стражей. В последний раз исполнение решения было рассмотрено Комитетом министров в июне 2018 года.

Третье — по “NNaydyon Group”, относительно отказа властей предоставить заявителям, находящимся в заключении, копии документов для обращения в Европейский Суд. В последний раз исполнение решения было рассмотрено Комитетом министров в марте 2014 года.

Как сообщал УНН, в прошлом году после подобной проверки Совет Европы призвал Украину завершить расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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