Рада Європи перевірить виконання Україною рішень ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. З 4 по 6 червня Комітет міністрів Ради Європи розгляне, як держави-члени Ради, включно з Україною, виконують рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Про це повідомляє прес-служба Ради Європи, передає УНН.
Так, щодо України, Комітет Міністрів розгляне виконання постанов ЄСПЛ, по-перше, за позовом Юрія Миколайовича Іванова, "Zhovner Group", "Burmych" та інших. Справа стосується невиконанням внутрішньодержавних судових рішень проти держави або державних підприємств. В останній раз виконання рішення було розглянуто Комітетом міністрів у березні 2019 року.
Друге - постанова щодо "Ignatov group", Корнейкової, Чаньєва: справа щодо незаконних арештів і незаконного і тривалого утримання під вартою. В останній раз виконання рішення було розглянуто Комітетом міністрів у червні 2018 року.
Третє - щодо "NNaydyon Group", щодо відмови влади надати заявникам, які перебувають в ув'язненні, копії документів для звернення до Європейського Суду. В останній раз виконання рішення було розглянуто Комітетом міністрів у березні 2014 року.
Як повідомляв УНН, в минулому році після подібної перевірки Рада Європи закликала Україну завершити розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.