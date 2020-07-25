Совет ЕС утвердил новые правила для трансграничных путешествий

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89708 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107022 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111891 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141862 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136176 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103067 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102690 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104949 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102227 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Совет ЕС утвердил новые правила для трансграничных путешествий

Совет ЕС утвердил новые правила для трансграничных путешествий

Киев  •  УНН

 • 14270 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Совет Европейского Союза утвердил ряд правил для минимизации риска заражения в трансграничных путешествиях. Совет ЕС предлагает Еврокомиссии и государствам-членам Евросоюза и в дальнейшем совместно координировать действия по принципам транспортных перевозок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Совета ЕС.

“В своих выводах Совет ЕС продвигает ряд основных мероприятий гигиены и инфекционного контроля, которые должны быть применены ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта”, — говорится в сообщении.

Так, Совет рекомендует государствам-членам ЕС:

— соблюдать физическое дистанцирование или, где это невозможно, использовать маски;
— расширить использование цифровых билетов и проверок билетов цифровыми методами;
— придерживаться повышенных стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Напомним, накануне Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС.

Как сообщал УНН, в ЕС рекомендовали с 1 июля открыть внешние границы Евросоюза для 14 стран.

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