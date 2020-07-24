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Європарламент відкинув компромісний проект бюджету ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Вироблена на багатоденному саміті Євросоюзу компромісна угода про бюджет ЄС на найближчі сім років, що включає пакет допомоги економікам, які постраждали від пандемії коронавірусної інфекції, зустріло опір в Європейському парламенті. Як повідомляє в четвер, 23 липня, агентство AFP, депутати відмовилися затверджувати проект бюджету і зажадали проведення додаткових переговорів, передає УНН із посиланням на DW.

Зокрема, європарламентарі в своїй резолюції зажадали “цілеспрямованого збільшення” бюджетних коштів на захист клімату та студентську програму Erasmus+. Вони також звернулися до Єврокомісії з пропозицією надати конкретні графіки введення нових зборів в ЄС, таких, наприклад, як цифровий податок. Прив’язка надання фінансової допомоги до дотримання країнами стандартів правової держави також не влаштувала парламентаріїв. Остаточне голосування по проекту бюджету має відбутися восени.

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Як повідомляв УНН, глави держав і урядів ЄС на п’ятиденному саміті домовилися про створення фінансового пакету обсягом в 1,8 трлн євро. З них 1074 млрд буде виділено в рамках семирічного бюджетного плану ЄС на 2021-2027 роки. Решта 750 млрд євро планується витратити в рамках програми відновлення економіки країн ЄС, яка постраждала від пандемії коронавірусу. Крім того, виділяються кошти на підтримку цифровізації економіки і переведення її на екологічний шлях розвитку.

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