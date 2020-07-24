Європарламент відкинув компромісний проект бюджету ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Вироблена на багатоденному саміті Євросоюзу компромісна угода про бюджет ЄС на найближчі сім років, що включає пакет допомоги економікам, які постраждали від пандемії коронавірусної інфекції, зустріло опір в Європейському парламенті. Як повідомляє в четвер, 23 липня, агентство AFP, депутати відмовилися затверджувати проект бюджету і зажадали проведення додаткових переговорів, передає УНН із посиланням на DW.
Зокрема, європарламентарі в своїй резолюції зажадали “цілеспрямованого збільшення” бюджетних коштів на захист клімату та студентську програму Erasmus+. Вони також звернулися до Єврокомісії з пропозицією надати конкретні графіки введення нових зборів в ЄС, таких, наприклад, як цифровий податок. Прив’язка надання фінансової допомоги до дотримання країнами стандартів правової держави також не влаштувала парламентаріїв. Остаточне голосування по проекту бюджету має відбутися восени.
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Як повідомляв УНН, глави держав і урядів ЄС на п’ятиденному саміті домовилися про створення фінансового пакету обсягом в 1,8 трлн євро. З них 1074 млрд буде виділено в рамках семирічного бюджетного плану ЄС на 2021-2027 роки. Решта 750 млрд євро планується витратити в рамках програми відновлення економіки країн ЄС, яка постраждала від пандемії коронавірусу. Крім того, виділяються кошти на підтримку цифровізації економіки і переведення її на екологічний шлях розвитку.