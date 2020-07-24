Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 10347 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 23727 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 105526 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 114862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117919 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 144690 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104655 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102903 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС

Киев  •  УНН

 • 13883 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Выработанное на многодневном саммите Евросоюза компромиссное соглашение о бюджете ЕС на ближайшие семь лет, включая пакет помощи экономикам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции, встретило сопротивление в Европейском парламенте. Как сообщает в четверг, 23 июля, агентство AFP, депутаты отказались утверждать проект бюджета и потребовали проведения дополнительных переговоров, передает УНН со ссылкой на DW.

В частности, европарламентарии в своей резолюции потребовали “целенаправленного увеличения” бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus+. Они также обратились в Еврокомиссию с предложением предоставить конкретные графики введения новых сборов в ЕС, таких, например, как цифровой налог. Привязка предоставления финансовой помощи к соблюдению странами стандартов правового государства также не устроила парламентариев. Окончательное голосование по проекту бюджета должно состояться осенью.

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Как сообщал УНН, главы государств и правительств ЕС на пятидневной саммите договорились о создании финансового пакета объемом в 1,8 трлн евро. Из них 1074 млрд будет выделено в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы. Остальные 750 млрд евро планируется потратить в рамках программы восстановления экономики стран ЕС, пострадавшей от пандемии коронавируса. Кроме того, выделяются средства на поддержку цифровизации экономики и перевода ее на экологический путь развития.

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