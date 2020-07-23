В ЄС повідомили про рекордне зростання торгівлі з Україною у 2019 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. У 2019 році між Україною та країнами ЄС були нові рекорди у торгівельному балансі. Про це заявив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс під час робочої зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє кореспондент УНН.
"Я отримав дуже позитивні сигнали-запевнення сьогодні під час зустрічі. Так, ми обговорювали саміт "Україна-ЄС" 1 жовтня у Брюсселі, а також виконання Угоди про асоціацію. Угода також працює, надає результати. Ми говоримо про торгівлю - у нас нові рекорди у 2019 році, у нашому торгівельному балансі", - сказав Валдіс Домбровскіс.
Він зазначив, що візит Дениса Шмигаля до Брюсселя - дуже серйозний сигнал для підвищення співробітництва між Україною та ЄС.
"Дуже важливо забезпечити швидке прийняття ратифікації меморандуму про взаєморозуміння Верховною Радою для того, щоб ми почали готувати якраз випуск першого траншу програми підтримки", - додав Домбровскіс.
Нагадаємо, Домбровскіс назвав чотири ключові стратегічні напрямки реформ в Україні.