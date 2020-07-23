В ЕС сообщили о рекордном росте торговли с Украиной в 2019 году

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104097 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113527 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118417 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152974 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117505 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143207 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104619 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102883 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105291 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102359 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В ЕС сообщили о рекордном росте торговли с Украиной в 2019 году

В ЕС сообщили о рекордном росте торговли с Украиной в 2019 году

Киев  •  УНН

 • 15422 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В 2019 году между Украиной и странами ЕС были новые рекорды в торговом балансе. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время рабочей встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает корреспондент УНН.

"Я получил очень позитивные сигналы-заверения сегодня во время встречи. Да, мы обсуждали саммит "Украина-ЕС" 1 октября в Брюсселе, а также выполнение Соглашения об ассоциации. Соглашение также работает, предоставляет результаты. Мы говорим о торговле - у нас новые рекорды в 2019 году, в нашем торговом балансе", - сказал Валдис Домбровскис.

Он отметил, что визит Дениса Шмыгаля в Брюссель - очень серьезный сигнал для повышения сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Очень важно обеспечить быстрое принятие ратификации меморандума о взаимопонимании Верховной Радой для того, чтобы мы начали готовить как раз выпуск первого транша программы поддержки", - добавил Домбровскис.

Напомним, Домбровскис назвал четыре ключевые стратегические направления реформ в Украине.

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