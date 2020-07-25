Рада ЄС затвердила нові правила для транскордонних подорожей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Рада Європейського Союзу затвердила низку правил для мінімізації ризику зараження в транскордонних подорожах. Рада ЄС також пропонує Єврокомісії та державам-членам Євросоюзу й надалі спільно координувати дії щодо принципів транспортних перевезень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Ради ЄС.
"У своїх висновках Рада ЄС просуває ряд основних заходів гігієни та інфекційного контролю, що мають бути застосовані до всіх транскордонних служб колективного пасажирського транспорту", - йдеться у повідомленні.
Так, Рада рекомендує державам-членам ЄС:
- дотримуватись фізичного дистанціювання або, де це неможливо, використовувати маски;
- розширити використання цифрових квитків та перевірок квитків цифровими методами;
- дотримуватись підвищенних стандартів циркуляції свіжого повітря і чистоти транспортних засобів.
Нагадаємо, напередодні Європарламент відкинув компромісний проект бюджету ЄС.
Як повідомляв УНН, у ЄС рекомендували з 1 липня відкрити зовнішні кордони Євросоюзу для 14 країн.