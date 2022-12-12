Совет ЕС в понедельник может утвердить новые санкции против России
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит в понедельник в Брюсселе ситуацию в Украине и развитие событий в Иране, а также, возможно, примет новые ограничительные меры в отношении Москвы и Тегерана.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Высокопоставленное должностное лицо ЕС, информируя на условия анонимности журналистов о повестке дня министерского совещания, подтвердило, что главы МИД стран ЕС могут принять очередные пакеты санкций в отношении России и Ирана.
Как сообщается, на встрече будут обсуждаться возможности поддержки энергетической системы Украины, разрушенной российскими обстрелами, а также замороженные российские активы и перспектива их конфискации, чтобы эти средства можно было направить на послевоенное восстановление Украины.
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Также сегодня, 12 декабря, состоится саммит G7, в котором примет участие и Украина.