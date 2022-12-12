Совет ЕС в понедельник может утвердить новые санкции против России

Детали

Высокопоставленное должностное лицо ЕС, информируя на условия анонимности журналистов о повестке дня министерского совещания, подтвердило, что главы МИД стран ЕС могут принять очередные пакеты санкций в отношении России и Ирана.

Как сообщается, на встрече будут обсуждаться возможности поддержки энергетической системы Украины, разрушенной российскими обстрелами, а также замороженные российские активы и перспектива их конфискации, чтобы эти средства можно было направить на послевоенное восстановление Украины.

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Также сегодня, 12 декабря, состоится саммит G7, в котором примет участие и Украина.