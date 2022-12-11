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Україна візьме участь у саміті країн "Великої сімки" — Зеленський

Україна візьме участь у саміті країн "Великої сімки" — Зеленський

Київ • УНН

 • 806486 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський після розмови з американський колегою Джо Байденом повідомив, що Україна візьме участь у саміті G7, який відбудеться вже сьогодні, пише УНН.

Деталі

Глава держави висловив подяку американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, анонсований минулої п’ятниці, а також за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, лідерство в консолідації міжнародних зусиль у протидії російській агресії.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна прагне досягти миру, та відзначив важливість консолідації міжнародних зусиль для досягнення цієї мети. Саме задля цього під час саміту G20 Президент України представив формулу миру, яка передбачає десять критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу припинити війну.

Цитата

“Вже сьогодні відбудеться саміт “Великої сімки“ — Україна братиме участь. І зараз ми скоординували наші позиції з Америкою. Це буде дуже важливий саміт, будуть новини”, — повідомив Зеленський.

Президент підкреслив, що представлена Україною формула миру сприймається позитивно і це “додає оптимізму”.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з американським колегою Джозефом Байденом. Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу, яку США надають Україні.

Українські Національні Новини

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