Украина примет участие в саммите стран "Большой семерки" - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что Украина примет участие в саммите G7, который состоится уже сегодня, пишет УНН.
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Глава государства выразил благодарность американскому коллеге за очередной пакет оборонной помощи, анонсированный в прошлую пятницу, а также за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, лидерство в консолидации международных усилий в противодействии российской агрессии.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится достичь мира и отметил важность консолидации международных усилий для достижения этой цели. Именно для этого на саммите G20 Президент Украины представил формулу мира, которая предусматривает десять критически важных шагов, реализация которых позволит прекратить войну.
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“Уже сегодня состоится саммит “Большой семерки“ — Украина будет участвовать. И сейчас мы скоординировали наши позиции с Америкой. Это будет очень важный саммит, будут новости”, — сообщил Зеленский.
Президент подчеркнул, что представленная Украиной формула мира воспринимается положительно и это “добавляет оптимизма”.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с американским коллегой Джозефом Байденом. Поблагодарил за беспрецедентную оборонную и финансовую помощь, которую США оказывают Украине.