Рада ЄС у понеділок може затвердити нові санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ обговорить у понеділок у Брюсселі ситуацію в Україні та розвиток подій в Ірані, а також, можливо, вживе нових обмежувальних заходів щодо Москви та Тегерана.
Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
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Високопосадовець ЄС, інформуючи на умови анонімності журналістів про порядок денний міністерської наради, підтвердив, що глави МЗС країн ЄС можуть прийняти чергові пакети санкцій щодо Росії та Ірану.
Як повідомляється, на зустрічі обговорюватимуться можливості підтримки енергетичної системи України, зруйнованої російськими обстрілами, а також заморожені російські активи та перспектива їхньої конфіскації, щоб ці кошти можна було спрямувати на повоєнне відновлення України.
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Також сьогодні, 12 грудня, відбудеться саміт G7 у якому візьме участь і Україна.