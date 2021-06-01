Рада приняла на рассмотрение законопроект Зеленского о неонатальном скрининге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Верховная Рада во вторник, 1 июня, включила в повестку дня и сократила сроки рассмотрения президентского проекта закона № 5589 по обеспечению расширенного неонатального скрининга в Украине. Решение поддержало 310 и 286 народных депутатов Украины соответственно, передает корреспондент УНН.
Детали
Отмечается, что на сегодня существует насущная необходимость внедрения в Украине программы расширенного неонатального скрининга для ранней досимптомной диагностики новорожденных детей. В связи с этим инициируется создание современных центров неонатального скрининга (ЦНС), которые бы обеспечили обследование новорожденных всех регионов Украины, и референс-центра для подтверждения диагноза с использованием современных лабораторно-диагностических технологий, а также мониторинга лечения.
Предполагается, что общее количество орфанных метаболических заболеваний, которые будут поддавать скринингу у новорожденных в Украине, составляет 21 заболевание.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и увеличить на 300 000 тыс. грн расходы по бюджетной программе КПКВК 2301220 "Развитие системы экстренной медицинской помощи и модернизация и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения" за счет уменьшения расходов на такую же сумму по бюджетной программе КПКВК 2201070" Фонд Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта".
Что было ранее
В январе прошлого года Минздрав сообщил, что Украина является одним из лидеров в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу живорожденных.