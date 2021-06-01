Рада взяла на розгляд законопроект Зеленського про неонатальний скринінг

Деталі

Зазначається, що на сьогодні існує нагальна потреба впровадження в Україні програми розширеного неонатального скринінгу для ранньої досимптомної діагностики новонароджених дітей. У зв’язку з цим ініціюється створення сучасних центрів неонатального скринінгу (ЦНС), які б забезпечили обстеження новонароджених усіх регіонів України, та референс-центру для підтвердження діагнозу з використанням сучасних лабораторно-діагностичних технологій, а також моніторингу лікування.

Передбачається, що загальна кількість орфанних метаболічних захворювань, які будуть скринуватись у новонароджених України, становить 21 захворювання.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" та збільшити на 300 000 тис. грн видатки за бюджетною програмою КПКВК 2301220 "Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я" за рахунок зменшення видатків на таку ж суму за бюджетною програмою КПКВК 2201070 "Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту".

Що було раніше

У січні минулого року МОЗ повідомило, що Україна є одним з лідерів у Європі за показником смертності серед немовлят - 7,5 на тисячу живонароджених.