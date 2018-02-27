Рада установила штраф за въезд в Украину персонами нон грата

Согласно закону, умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину влечет за собой наложение штрафа от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом в случае невыполнения решения о запрете въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства запрещается дальнейший въезд в Украину на десять лет, что добавляется до части срока запрета въезда в Украину, который не истек к моменту принятия повторного решения о запрете въезда в Украину.

Также предусматривается штраф за нарушение порядка въезда в зону АТО, в частности въезд с использованием поддельных документов - в размере от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года были подвергнуты административному взысканию за нарушения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, 27 февраля парламентарии намерены обратиться к правительству относительно создания Министерства по делам ветеранов.