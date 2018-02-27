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Рада встановила штраф за в'їзд до України персонами нон грата

Рада встановила штраф за в'їзд до України персонами нон грата

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада встановила штраф за невиконання іноземцями рішення про заборону в’їзду в Україну. За відповідний законопроект проголосував 251 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Згідно із законом, умисне невиконання іноземцем або особою без громадянства рішення уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому у разі невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства забороняється подальший в’їзд в Україну на десять років, що додається до частини строку заборони в’їзду в Україну, який не сплив до моменту прийняття повторного рішення про заборону в’їзду в Україну.

Також передбачається штраф за порушення порядку в’їзду в зону АТО, зокрема в’їзд з використанням підроблених документів - у розмірі від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, 27 лютого парламентарі мають намір звернутися до уряду стосовно створення Міністерства у справах ветеранів.

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