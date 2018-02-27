Рада включила в повестку дня законопроект об Антикоррупционном суде (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Верховная Рада включила в повестку дня законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
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Кроме этого депутаты поручили профильному комитету подготовить к рассмотрению данный законопроект.
Напомним, что принятие законопроекта об Антикоррупционном суде потребовал от Украины МВФ, однако длительное время соответствующий законопроект даже не удавалось включить в повестку дня.