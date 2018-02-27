Рада включила до порядку денного законопроект про Антикорупційний суд (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Верховна Рада включила до порядку денного законопроект про Вищий антикорупційний суд. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
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Крім цього депутати доручили профільному комітету підготувати до розгляду вказаний законопроект.
Нагадаємо, що ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд вимагав від України МВФ, однак тривалий час відповідний законопроект навіть не вдавалося включити до порядку денного.