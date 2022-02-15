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Рада определилась с ежегодной индексацией пенсий: коснется военных и госслужащих

Рада определилась с ежегодной индексацией пенсий: коснется военных и госслужащих

Киев • УНН

 • 38625 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Верховная Рада одобрила усовершенствование пенсионного законодательства, в частности определилась относительно ежегодной индексации пенсий для военных и госслужащих, пишет УНН.

За законопроект № 4668 во втором чтении и в целом проголосовали 352 депутата.

Детали

Законопроект разработан с целью решения на законодательном уровне вопросов, касающихся, в частности, определения даты ежегодной индексации пенсий; индексации пенсий, назначенных военнослужащим, приравненным к ним лицам и членам их семей; досрочного выхода на пенсию; обеспечения права выхода на пенсию, лицам с инвалидностью, в том числе детям с инвалидностью, а также лицам, которые имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Законом предлагается:

  • определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта;
  • осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;
  • назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и других условий;
  • назначать досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность;
  • увеличить возрастной порог определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет;
  • установить, что нетрудоспособными членами семьи считаются супруг (супруга), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;
  • устранить разницу в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

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