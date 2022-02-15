Рада визначилася зі щорічною індексацією пенсій: торкнеться військових і держслужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада схвалила удосконалення пенсійного законодавства, зокрема визначилася щодо щорічної індексації пенсій для військових і держслужбовців, пише УНН.
За законопроект № 4668 у другому читанні та в цілому проголосували 352 нардепи.
Деталі
Законопроект напрацьовано з метою вирішення на законодавчому рівні питань, що стосуються, зокрема, визначення дати щорічної індексації пенсій; індексації пенсій, призначених військовослужбовцям, прирівняних до них особам та членам їх сімей; дострокового виходу на пенсію; забезпечення права виходу на пенсію особам з інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю, а також особам, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Законом пропонується:
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- визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;
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- здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
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- призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;
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- призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність;
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- збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;
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- встановити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;
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- усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).
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