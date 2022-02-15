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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Рада визначилася зі щорічною індексацією пенсій: торкнеться військових і держслужбовців

Рада визначилася зі щорічною індексацією пенсій: торкнеться військових і держслужбовців

Київ • УНН

 • 38642 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Верховна Рада схвалила удосконалення пенсійного законодавства, зокрема визначилася щодо щорічної індексації пенсій для військових і держслужбовців, пише УНН.

За законопроект № 4668 у другому читанні та в цілому проголосували 352 нардепи.

Деталі

Законопроект напрацьовано з метою вирішення на законодавчому рівні питань, що стосуються, зокрема, визначення дати щорічної індексації пенсій; індексації пенсій, призначених військовослужбовцям, прирівняних до них особам та членам їх сімей; дострокового виходу на пенсію; забезпечення права виходу на пенсію особам з інвалідністю, у тому числі дітям з інвалідністю, а також особам, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Законом пропонується:

  • визначити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня;
  • здійснювати щорічну індексацію пенсій військовослужбовцям, державним службовцям та іншим категоріям пенсіонерів на загальних умовах;
  • призначати достроково пенсії за віком за півтора роки до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов;
  • призначати достроково пенсії матерям (батькам) дітей, хворих на тяжке, рідкісне захворювання, яким не встановлено інвалідність;
  • збільшити віковий поріг визначення дитини особою з інвалідністю з дитинства з 16 до 18 років;
  • встановити, що непрацездатними членами сім’ї також вважаються чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони досягли віку 65 років;
  • усунути різницю в розмірах надбавок за однакову тривалість більш пізнього виходу на пенсію, яка наразі в деяких випадках відрізняється в декілька разів залежно від часу виходу на пенсію (до чи після 2004 року).

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