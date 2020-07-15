Рада определилась с членами комиссии в конкурсе на должность директора ГБР

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 89625 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107008 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111878 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141841 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113529 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136164 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103062 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102689 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104948 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102226 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Рада определилась с членами комиссии в конкурсе на должность директора ГБР

Рада определилась с членами комиссии в конкурсе на должность директора ГБР

Киев  •  УНН

 • 12622 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3768 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, парламентарии назначили в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований следующих лиц:

Козлова Андрея - члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины 2016-2019 годов (по согласованию);

Москвич Лидию - заведующего кафедрой судоустройства и прокурорской деятельности Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктор юридических наук, профессора (по согласованию);

Нора Василия - заведующего кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктора юридических наук, профессора, академика Национальной академии правовых наук (по согласованию).

Напомним, что Рада дважды провалила голосование за состав комиссии в конкурсе на должность директора ГБР: 19 мая и 5 июня.

В начале июля комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности определил кандидатов, которых будет рекомендовать для утверждения парламентом в комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Госбюро расследований.

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