Рада визначилася з членами комісії у конкурсі на посаду директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3768 про визначення представників ВР до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань. Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі призначили до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань таких осіб:
Козлова Андрія - члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 2016-2019 років (за згодою);
Москвич Лідію - завідувача кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктора юридичних наук, професора (за згодою);
Нора Василя - завідувача кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук (за згодою).
Нагадаємо, що Рада двічі провалила голосування за склад комісії у конкурсі на посаду директора ДБР: 19 травня та 5 червня.
На початку липня комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначив кандидатів, яких рекомендуватиме для затвердження парламентом у комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Держбюро розслідувань.