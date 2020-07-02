Комітет ВР визначився з кандидатами у комісію в конкурсі на посаду директора ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначив кандидатів, яких рекомендуватиме для затвердження парламентом у комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Держбюро розслідувань. Відповідне рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, передає кореспондент УНН.
Так, після проведення голосування щодо 6 кандидатур найбільше голосів здобули троє.
Один з кандидатів, ухвалених комітетом, — юрист Андрій Козлов, якого висунув "Голос".
Також комітет проголосував за кандидатуру науковця та юриста Лідії Москвич та фахівця з кримінального процесу, кандидата від парламентської групи "Довіра" Василя Нора.
Комітет одностайно підтримав включення їх до подання Верховній Раді до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР. Тепер їх кандидатури має розглянути парламент та проголосувати 226 голосами.
Згідно з Законом України "Про Державне бюро розслідувань", організацію та проведення конкурсу на посаду директора ДБР здійснює конкурсна комісія, до якої входять: 3 особи, визначені Президентом України та 3 особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України.
Раніше в УНН повідомлялося, що комітет ВР затвердив процедуру визначення складу комісії у конкурсі на посаду директора ДБР.
Нагадаємо, що Рада двічі провалила голосування за склад комісії у конкурсі на посаду директора ДБР: 19 травня та 5 червня.