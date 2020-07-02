Комитет ВР определился с кандидатами в комиссию в конкурсе на должность директора ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности определил кандидатов, которых будет рекомендовать для утверждения парламентом в комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Госбюро расследований. Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании в среду, передает корреспондент УНН.
Так, после проведения голосования по поводу 6 кандидатур больше голосов получили трое.
Один из кандидатов, принятых комитетом, - юрист Андрей Козлов, которого выдвинул "Голос".
Также комитет проголосовал за кандидатуру ученого и юриста Лидии Москвыч и специалиста по уголовному процессу, кандидата от парламентской группы "Доверие" Василия Нора.
Комитет единогласно поддержал включение их в подачу Верховной Раде в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР. Теперь их кандидатуры должен рассмотреть парламент и проголосовать 226 голосами.
Согласно Закону Украины "О Государственном бюро расследований", организацию и проведение конкурса на должность директора ГБР осуществляет конкурсная комиссия, в которую входят: 3 человека, определенные Президентом Украины и 3, определенные Верховной Радой Украины по представлению комитета Верховной Рады Украины.
Ранее в УНН сообщалось, что комитет ВР утвердил процедуру определения состава комиссии в конкурсе на должность директора ГБР.
Напомним, что Рада дважды провалила голосование за состав комиссии в конкурсе на должность директора ГБР: 19 мая и 5 июня.