Рада отложила отмену возмещения НДС экспортерам сои и рапса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Верховная Рада Украины (ВР) отложила отмены возмещения НДС при экспорте сои до 1 сентября 2018 года, а рапса - до 1 января 2020 года. Об этом в комментарии УНН сообщил нардеп, член аграрного комитета ВРУ Николай Кучер.
"Верховная Рада приняла решение, что до первого сентября 2018 будет возврат НДС при экспорте сои. Также эта норма будет принята к первому января 2020 относительно рапса. По подсолнечнику приняли решение, что норма невозврата экспортного НДС вообще отменяется", - сказал М.Кучер.
Напомним, 7 декабря вместе с изменениями в Налоговый кодекс депутаты приняли скандальную поправку №180, отменяющую возмещения НДС производителям сои, рапса и подсолнечника.
Депутаты аграрного комитета ВРУ заявили, что она была принята "подковёрно", с нарушением регламента.
По словам генерального директора ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Тараса Высоцкого, правка № 180 выгодна лишь крупным компаниям - переработчикам этой продукции, которые работают на внутреннем рынке. Крупнейшим из них является компания "Кернел", которая принадлежит народному депутату, члену налогового Комитета ВР Виталию Хомутыннику.
При этом ущерб аграриев, по предварительным данным, составит 12 млрд грн. В знак протеста против кулуарного лоббизма интересов одной компании, аграрии выходили в нескольких регионах Украины.
Вчера аграрии выходили на забастовку уже в столице.
Обеспокоенный был и Президент страны. Поэтому председатель налогового комитета ВРУ Нина Южанина предложила компромисс, за который собственно сегодня ВРУ и проголосовала.