Рада відтермінувала скасування відшкодування ПДВ експортерам сої та ріпаку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Верховна Рада України (ВРУ) відтермінувала скасування відшкодування ПДВ при експорті сої до 1 вересня 2018 року, а ріпаку - до 1 січня 2020 року. Про це у коментарі УНН повідомив нардеп, член аграрного комітету ВРУ Микола Кучер.
“Верховна Рада прийняла рішення, що до першого вересня 2018 року буде повернення ПДВ при експорті по сої. Також ця норма буде до першого січня 2020 року по ріпаку. Щодо соняшнику прийняли рішення, що норма неповернення експортного ПДВ взагалі скасовується”, — сказав М.Кучер.
Нагадаємо, 7 грудня разом із змінами до Податкового кодексу депутати прийняли скандальну правку №180, яка скасовує відшкодування ПДВ виробникам сої, ріпаку та соняшника.
Депутати аграрного комітету ВРУ заявили, що вона була прийнята “підкилимно”, з порушенням регламенту.
За словами генерального директора асоціації “Український клуб аграрного бізнесу” Тараса Висоцького, правка № 180 вигідна лише великим компаніям — переробникам цієї продукції, які працюють на внутрішньому ринку. Найбільшим з них є компанія “Кернел”, яка належить народному депутату, члену податкового Комітету ВР Віталію Хомутинніку.
При цьому збиток аграріїв, за попередніми даним, становитиме 12 млрд грн. На знак протесту проти кулуарного лобізму інтересів однієї компанії, аграрії виходили у декількох регіонах України.
Вчора аграрії виходили на страйк вже у столиці.
Стурбований був і Президент країни. Тому голова податкового комітету ВРУ Ніна Южаніна запропонувала компроміс, за який власне сьогодні ВРУ і проголосувала.