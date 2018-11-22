Рада отправила на доработку законопроект по поддержке кино
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховная Рада отправила на доработку законопроект №8251, предусматривающий поддержку кинематографии, в частности за счет местных бюджетов. Соответствующее решение поддержали 234 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
В частности, согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается установить, что кинокомиссии могут работать при органах местного самоуправления с целью предоставления субъектам кинематографии квалифицированной организационной, консультационной и другой помощи.
Кроме того, предусмотрено допустить возможность местным органам в пределах своих бюджетов устанавливать собственные программы поддержки кинематографии в регионе, а также разрешить местным советам образовывать местные фонды финансовой поддержки кинематографии.
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Отмечается, что предлагается также создать систему стимулов для государственных киностудий, расположенных в пределах территории соответствующей общины, в том числе за счет покрытия субъектам кинематографии расходов, осуществленных в пользу таких киностудий.
Кроме того, одновременно предлагается ввести особенности правового статуса государственных киностудий, предусмотрев возможность установления местными органами систем приоритетов для стимулирования деятельности таких киностудий, так и запретов на изменение профиля деятельности в результате приватизации.
Напомним, в Украине увеличивается социальный спрос на украинское кино. В прошлом году в государственных кинотеатрах на фильмы украинского производства было продано полтора миллиона билетов.