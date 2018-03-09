Минулого року на українські фільми було продано 1,5 млн квитків - Порошенко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні збільшується соціальний попит на українське кіно: минулого року в державних кінотеатрах на фільми українського виробництва було продано півтора мільйона квитків. Про це сказав Президент Петро Порошенко в Києві під час урочистостей з нагоди вручення премії імені Тараса Шевченка, передає УНН.

“Ми зробили податкові, митні преференції, новітні моделі кіновиробництва, і це кілька місяців тому закріпили законом про державну підтримку кінематографії. З приємністю очікуємо найближчим часом чимало цікавих прем’єр про наше: про Крути, про Петлюру, про АТО, про Чорнобиль. Національна “Шевченкіана” має поповнитись художнім фільмом “Тарас: Повернення”, — розповів Глава держави.

Президент нагадав про цьогорічний успіх в прокаті фільму “Кіборги” та багатьох інших українських фільмів.

“Саме це свідчить про величезний соціальний попит на своє, українське кіно. В 17 році в українських кінотеатрах на фільми українського виробництва глядачі купили півтора мільйона квитків, своїми грошима підтримавши український кінематограф”, — сказав він.

Він також зазначив, що цього року на кіновиробництво виділили майже мільярд гривень. А минулого року було знято 47 українських фільмів.

“Цього року на кіновиробництво виділено майже 1 млрд гривень. Це вдвічі більше, ніж попереднього року. Нарешті відроджується українське кіно”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, минулого року на виробництво українських фільмів виділили майже півмільярда гривень.

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