Минулого року на українські фільми було продано 1,5 млн квитків - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні збільшується соціальний попит на українське кіно: минулого року в державних кінотеатрах на фільми українського виробництва було продано півтора мільйона квитків. Про це сказав Президент Петро Порошенко в Києві під час урочистостей з нагоди вручення премії імені Тараса Шевченка, передає УНН.
“Ми зробили податкові, митні преференції, новітні моделі кіновиробництва, і це кілька місяців тому закріпили законом про державну підтримку кінематографії. З приємністю очікуємо найближчим часом чимало цікавих прем’єр про наше: про Крути, про Петлюру, про АТО, про Чорнобиль. Національна “Шевченкіана” має поповнитись художнім фільмом “Тарас: Повернення”, — розповів Глава держави.
Президент нагадав про цьогорічний успіх в прокаті фільму “Кіборги” та багатьох інших українських фільмів.
“Саме це свідчить про величезний соціальний попит на своє, українське кіно. В 17 році в українських кінотеатрах на фільми українського виробництва глядачі купили півтора мільйона квитків, своїми грошима підтримавши український кінематограф”, — сказав він.
Він також зазначив, що цього року на кіновиробництво виділили майже мільярд гривень. А минулого року було знято 47 українських фільмів.
“Цього року на кіновиробництво виділено майже 1 млрд гривень. Це вдвічі більше, ніж попереднього року. Нарешті відроджується українське кіно”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулого року на виробництво українських фільмів виділили майже півмільярда гривень.