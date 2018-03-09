Минулого року на українські фільми було продано 1,5 млн квитків - Порошенко

КИЇВ. 9 березня. УНН. В Україні збільшується соціальний попит на українське кіно: минулого року в державних кінотеатрах на фільми українського виробництва було продано півтора мільйона квитків. Про це сказав Президент Петро Порошенко в Києві під час урочистостей з нагоди вручення премії імені Тараса Шевченка, передає УНН.