В прошлом году на украинские фильмы было продано 1,5 млн билетов - Порошенко

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине увеличивается социальный спрос на украинское кино: в прошлом году в государственных кинотеатрах на фильмы украинского производства было продано полтора миллиона билетов. Об этом сказал Президент Петр Порошенко в Киеве во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко, передает УНН.

"Мы сделали налоговые, таможенные преференции, новейшие модели кинопроизводства, и это несколько месяцев назад закрепили законом о государственной поддержке кинематографии. С удовольствием ожидаем в ближайшее время немало интересных премьер о нашем: о Крутах, о Петлюре, об АТО, о Чернобыле. Национальная "Шевченкиана" должен пополниться художественным фильмом "Тарас: Возвращение", - рассказал глава государства.

Президент напомнил об успехе в прокате фильма "Киборги" и многих других украинских фильмов.

"Именно это свидетельствует об огромном социальном спросе на свое, украинское кино. В 2017 году в украинских кинотеатрах на фильмы украинского производства зрители купили полтора миллиона билетов, своими деньгами поддержав украинский кинематограф", - сказал он.

Он также отметил, что в этом году кинопроизводство выделили почти миллиард гривен. А в прошлом году было снято 47 украинских фильмов.

"В этом году на кинопроизводство выделено почти 1 млрд гривен. Это вдвое больше, чем годом ранее. Наконец возрождается украинское кино", - сказал он.

Как сообщал УНН, в прошлом году на производство украинских фильмов выделили почти полмиллиарда гривен.

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