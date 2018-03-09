В прошлом году на украинские фильмы было продано 1,5 млн билетов - Порошенко

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Украине увеличивается социальный спрос на украинское кино: в прошлом году в государственных кинотеатрах на фильмы украинского производства было продано полтора миллиона билетов. Об этом сказал Президент Петр Порошенко в Киеве во время торжеств по случаю вручения премии имени Тараса Шевченко, передает УНН.